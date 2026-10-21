به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سالن ورزشی شهدای لامرد در منطقه یازده شهرداری شیراز، با مساحت ۶ هزار متر مربع و با اعتبار حدود ۷۰۰ میلیارد تومان، پس از سه سال ساخت، امروز به بهره‌برداری رسید.

شهردار شیراز در مراسم افتتاح این سالن با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی در اولویت‌های مدیریت شهری و شورای شهر، اعلام کرد: این سالن در قالب نود و سومین طرح از طرح جهش عمرانی شهر ساخته شده است.

او افزود : با این افتتاحیه، شهر شیراز به سمت تکمیل صدمین طرح از این طرح عمرانی حرکت می‌کند.

اسدی شهردار شیراز در ادامه گفت : از ابتدای سال جاری، پنج سالن ورزشی در نقاط مختلف شهر افتتاح شده است و قرار است تا پایان سال، سه سالن ورزشی دیگر نیز به بهره‌برداری برسد.

در این مراسم که با حضور خانواده‌های شهدای لامرد برگزار شد، خاطرنشان گردید که این منطقه با جمعیت حدود ۱۷۰ هزار نفر، از زیرساخت‌های ورزشی جدید بهره‌مند می‌شود.