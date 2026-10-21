پنج زمین چمن درون‌مدرسه‌ای در شهرستان‌های ایلام، دره‌شهر، ملکشاهی و مهران با حضور مسئولان آموزش و پرورش استان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ آیین افتتاح این زمین‌های ورزشی در حالی برگزار شد که حیاط مدارس میزبان این طرح، این روز‌ها شاهد شادی و هیجان دانش‌آموزان است و زنگ ورزش را به میدانی برای رقابت، دوستی و نشاط تبدیل کرده است.

«رحمان محمدی» معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام، در آیین افتتاح دو زمین ورزشی در شهرستان دره‌شهر گفت: برای احداث این پنج مجموعه ورزشی در زیربنای سه هزار متر مربع، اعتباری بالغ بر یکصد میلیارد ریال هزینه شده است.

وی افزود: افتتاح این زمین‌ها گامی در جهت توسعه فضا‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای و ارتقای نشاط دانش‌آموزان است.

این پنج زمین چمن درون‌مدرسه‌ای در شهرستان‌های دره‌شهر، ایلام، ملکشاهی و مهران به بهره‌برداری رسیده و قرار است در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.