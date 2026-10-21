آیین گرامیداشت «روز اراک» با حضور مقامات کشوری و استانی برگزار شد و مسئولان بر جایگاه ویژه استان مرکزی در پرورش مفاخر بزرگ تاریخ و لزوم الگوبرداری از اندیشه‌های اصلاح‌گرایانه چهره‌هایی، چون امیرکبیر تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در مراسم گرامیداشت روز اراک، سخنگوی دولت با اشاره به جایگاه تاریخی استان مرکزی گفت: این استان همواره در عرصه‌های سیاسی، مذهبی و فکری کشور نقش‌آفرین بوده و شخصیت‌هایی همچون قائم‌مقام فراهانی، امیرکبیر، امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب از این خطه برخاسته‌اند.

در ادامه این مراسم، نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی نیز با تأکید بر ضرورت الگوبرداری از شخصیت‌هایی همچون امیرکبیر، تربیت مدیران متعهد، کارآمد و فسادستیز را از نیاز‌های امروز کشور دانست.

همچنین استاندار مرکزی، با اشاره به جایگاه امیرکبیر در تاریخ اصلاحات ایران، روز اراک را فرصتی مغتنم برای معرفی مفاخر و ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی این استان عنوان کرد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین، خدمت بی‌منت به مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی را از الزامات کلیدی برای عبور از مشکلات اقتصادی برشمرد.

در پایان این مراسم، شرکت‌کنندگان بر ضرورت پاسداشت مفاخر تاریخی، پرورش نسل‌های توانمند و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های علمی و انسانی استان مرکزی در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور تأکید کردند.