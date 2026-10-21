به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تولید تله‌فیلم داستانی «سیم آخر» با موضوع انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در استان فارس آغاز شد.

این اثر که در گونه کمدی و با مدت‌زمان تقریبی ۶۰ دقیقه ساخته می‌شود، نخستین طرح از مجموعه ۱۰ اثر نمایشی انتخاباتی مراکز استانی صداوسیماست که وارد مرحله تصویربرداری شده است.

امیر رئوف مدیرکل صدا و سیمای استان فارس، در بازدید از محل ضبط این تله‌فیلم اظهار کرد: «سیم آخر» اثری نیمه‌بلند و داستانی در ژانر کمدی است که در ایام منتهی به روز انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا پخش خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی رسانه ملی در این حوزه افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ۱۰ اثر فاخر نمایشی در سطح کشور تولید می‌شود تا در روز‌های پیش از انتخابات از شبکه‌های سراسری روی آنتن برود.

رئوف به محور موضوعی این تله‌فیلم اشاره کرد و گفت: این اثر درصدد است تا نقش و جایگاه شورا‌های اسلامی شهر و روستا را در امور روزمره و زندگی مردم به تصویر بکشد؛ به‌ویژه آنکه شهرداری‌ها پیشانی و خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم هستند.

هدف ما این است که بینندگان با تماشای این آثار، نگاه دقیق‌تر و انتخابی آگاهانه‌تر داشته باشند و زمینه حضور حداکثری پای صندوق‌های رأی فراهم شود.

مدیرکل صدا و سیمای استان فارس درباره بستر‌های پخش این مجموعه نمایشی خاطرنشان کرد: این طرح به سفارش معاونت امور استان‌ها تولید می‌شود و پیش‌بینی شده است که در کنداکتور شبکه‌های پرمخاطب سراسری، از جمله شبکه یک یا دو سیما، قرار گیرد.

علی بهمنی، مدیر تولید سیمای فارس، درباره جزئیات فنی و شرایط ضبط این اثر گفت: شهرستان سپیدان به دلیل شرایط آب‌وهوایی مناسب و برخورداری از طبیعت و بافت بصری چشم‌نواز به عنوان محل تصویربرداری انتخاب شد و برای بهره‌گیری مطلوب از فضا‌های شهری، تمامی موقعیت ها در شهر سپیدان طراحی و جانمایی شده‌است.

وی با اشاره به ساختار اجرایی طرح افزود: تله‌فیلم «سیم آخر» در قالب یک اثر نمایشی تک‌قسمتی و در ۸۰ سکانس طراحی شده است که با حضور بیش از ۲۵ نفر از عوامل فنی و اجرایی و ۸ بازیگر اصلی تولید می‌شود و مراحل ضبط آن تا ماه آینده به پایان خواهد رسید.

ابراهیم خانی، کارگردان تله‌فیلم «سیم آخر» هم گفت: تصویربرداری این طرح در یک دوره کاری ۸ تا ۱۰ روزه به پایان می‌رسد و تیمی مجرب متشکل از هنرمندان بومی استان فارس و بازیگران مطرح کشوری در آن حضور دارند.

وی تأکید کرد: از میان ۱۰ استانی که برای تولید آثار داستانی مرتبط با انتخابات مأموریت یافته‌اند، صداوسیمای استان فارس نخستین مرکزی است که طرح خود را کلید زده و مراحل ضبط آن را آغاز کرده است.