در راستای تقویت زنجیره تأمین و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی، سازمان ملی استاندارد ایران با نگاهی به سال ۱۴۰۶، برنامه‌ای جامع برای استانداردسازی اجباری بسته‌بندی برنج را در پیش گرفته است. در این راستا، از واحد‌های تولیدی و آزمایشگاهی برتر مازندران تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،در راستای تقویت زنجیره تأمین و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی، سازمان ملی استاندارد ایران با نگاهی به سال ۱۴۰۶، برنامه‌ای جامع برای استانداردسازی اجباری بسته‌بندی برنج را در پیش گرفته است. در این راستا، با حضور مسئولان کشوری و استانی، از واحد‌های تولیدی و آزمایشگاهی برتر استان مازندران که در مسیر ارتقای کیفیت و رعایت استاندارد‌های ملی پیش‌گام بوده‌اند، تجلیل به عمل آمد.

انوشه رحمانی، معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران، با تأکید بر جایگاه کلیدی مازندران در حفظ زنجیره تأمین کشور، اظهار داشت: مازندران یکی از پایگاه‌های حیاتی در حوزه امنیت غذایی ایران است. با توجه به شرایط ویژه کشور، حجم فعالیت مبادی وارداتی در شمال افزایش یافته و گمرکات استان برای تأمین به‌موقع کالا‌های اساسی و سفره‌های مردم، چندین برابر بیشتر تلاش می‌کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که در شرایط جنگی و تحریمی، تخلیه و نظارت بر کالا‌های وارداتی در بنادر شمالی اهمیتی دوچندان یافته است و همراهی تولیدکنندگان و سازمان استاندارد در این مسیر، تضمین‌کننده پایداری اقتصادی است.

در مورد آینده صنعت برنج، رحمانی تصریح کرد: بسته بندی برنج در کشور تحت تمهیدات وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و طبق برنامه‌ریزی‌ها، این حوزه از سال ۱۴۰۶ به‌طور کامل مشمول مقررات استاندارد اجباری خواهد شد. این اقدام با هدف صیانت از سلامت جامعه و ارتقای رقابت‌پذیری محصول ایرانی در بازار‌های داخلی و خارجی صورت می‌گیرد.

حمایت از تولیدات بومی و ارتقای ضریب اطمینان مصرف‌کننده

عباس رحیمی، مدیرکل استاندارد مازندران، از پیشرفت‌های اخیر در این حوزه خبر داد و گفت: تاکنون ۲۵ واحد بسته‌بندی برنج در استان موفق به دریافت پروانه استاندارد کاربرد اختیاری شده‌اند. این حرکت به حفظ نام و کیفیت محصول مازندران کمک کرده و ضریب اطمینان مصرف‌کنندگان را به‌شدت افزایش می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به نظارت‌های گسترده، افزود:امسال با هدف صیانت از کیفیت خدمات و محصولات، بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ بازدید تخصصی از واحد‌هایی نظیر آسانسور‌ها و فضا‌های بازی کودکان انجام شده است تا ایمنی شهروندان تضمین شود.

تجلیل از پیشگامان کیفیت

در این مراسم، از تلاش‌های مستمر در مسیر ارتقای کیفیت، از ۸ واحد تولیدی و ۲ آزمایشگاه نمونه استانی استاندارد در مازندران تقدیر شد.

سیده حکیمه موسیوی گزارش می دهد.