به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه بازی‌ها، رده بندی مدالی پایان روز سوم به این شرح است:

۱- چین ۱۰۷ طلا، ۶۲ نقره، ۵۷ برنز

۲- ژاپن ۲۹ طلا، ۳۶ نقره، ۳۵ برنز

۳- ازبکستان ۲۸ طلا، ۲۹ نقره، ۳۰ برنز

۴- کره جنوبی ۱۵ طلا، ۱۴ نقره، ۱۶ برنز

۵- هند ۱۴ طلا، ۲۲ نقره، ۲۶ برنز

۶-تایلند ۱۴ طلا، ۱۹ نقره، ۲۹برنز

۷- ایران ۱۴ طلا، ۱۸ نقره، ۲۶برنز

۸- قزاقستان ۱۰ طلا، ۱۱ نقره، ۱۶ برنز

تاکنون ۳۲ کشور مدال گرفتند.

برای ایران؛ در رشته تکواندو و در وزن ۴۷- کیلوگرم کلاس کی ۴۴ زنان آیلار جامی و وزن ۷۰- کیلوگرم کلاس کی ۴۴ امیر محمد حقی و وزن ۸۰- کیلوگرم کلاس کی ۴۴ علیرضا بخت و در وزن ۸۰+ کیلوگرم کلاس کی ۴۴ حامد حق شناس / در شنا و در ۱۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۰ سینا ضیغمی نژاد / در دوومیدانی و در پرتاب نیزه اف ۵۲، ۵۳ و ۵۴ الهام صالحی، علیرضا زارع در دو ۱۰۰ متر کلاس تی ۳۵، در پرتاب وزنه کلاس F ۵۷ یاسین خسروی، پرتاب وزنه کلاس اف ۱۱ امیر حسین علیپور، پرتاب وزنه کلاس اف ۳۳ محمد صابر، پرتاب وزنه کلاس اف ۵۳ و ۵۴ عرفان بندُری، پرتاب وزنه کلاس اف ۱۲ سامان پاکباز / در جودو و در وزن ۹۵+ کیلوگرم کلاس جی یک علی نوایی / و در تیراندازی و در ۱۰ متر تپانچه بادی کلاس اس ایچ یک فائزه احمدی به ۱۴ نشان طلا

در رشته دوومیدانی و در پرتاب نیزه کلاس اف ۵۵ ظفر ذاکر، پرتاب کلاب کلاس اف ۳۲ و ۵۱ پرستو حبیبی، در پرتاب نیزه کلاس اف ۵۲، ۵۳ و ۵۴ معصومه تورانی، در پرتاب وزنه کلاس اف ۵۳ علیرضا مختاری، پرش طول کلاس تی ۳۷ و ۳۸ علی الفت نیا، پرتاب وزنه کلاس اف ۵۳ علیرضا همامی، پرتاب نیزه کلاس اف ۵۵ و ۵۶ زینب مرادی، پرتاب وزنه کلاس اف ۱۱ مهدی اولاد، دو ۲۰۰ متر کلاس تی ۱۲ هاجر صفرزاده، پرتاب نیزه کلاس اف ۳۳ آتنا محمدی‌ها / در دوچرخه سواری و در ۴ کیلومتر تعقیبی انفرادی کلاس سی ۴ بهروز فرزاد / در تکواندو و در وزن ۵۷- کیلوگرم کلاس کی ۴۴ زهرا رحیمی / در تیراندازی و در ۱۰ متر تپانچه بادی کلاس اس ایچ یک ساره جوانمردی / در جودو و در وزن ۹۵+ کیلوگرم کلاس جی ۲ محمدرضا خیرالله زاده / در وزنه برداری قدرتی (پاورلیفتینگ) و در دسته ۸۸ کیلوگرم روح الله رستمی / و در شنا در ۱۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۰ شاهین ایزدیار و در ۵۰ متر آزاد کلاس ۹ ابوالفضل ظریف به ۱۸ مدال نقره

و در رشته دوومیدانی و در پرتاب کلاب کلاس اف ۳۲ و ۵۱ فرزانه سهرابی تبار، دو ۴۰۰ متر تی ۳۷ هاشم رستگاری، در پرتاب دیسک کلاس T ۱۱ کوثر قرایی، در پرتاب دیسک کلاس F ۵۶/F ۵۷ فائزه دیبایی، دو ۱۰۰ متر کلاس تی ۳۸ و دو ۴۰۰ متر کلاس T ۳۵/T ۳۸ رضا حاتمی، پرتاب دیسک کلاس اف ۵۱، ۵۲ و ۵۳ علیرضا همامی، پرتاب نیزه کلاس اف ۵۵ و ۵۶ هاشمیه متقیان و در پرتاب وزنه کلاس F ۴۱ صادق بیت سیاح / در دوچرخه سواری و در یک کیلومتر تایم تریل کلاس بی محمود دلیر / در جودو و در وزن ۸۱- کیلوگرم کلاس جی یک مهدی برچلو و در وزن ۹۵- کیلوگرم کلاس جی یک موسی غلامی و در وزن ۹۵+ کیلوگرم کلاس جی یک امیر حسین نیمروزی / در وزنه برداری قدرتی (پاورلیفتیگ) و در دسته ۷۲- کیلوگرم محسن بختیار و در دسته ۹۷- کیلوگرم علی اصغر ابارقی / در شنا و در ۱۰۰ متر قورباغه کلاس اس بی ۱۳ محمدحسین کریمی جهان آبادی، در ۲۰۰ متر مختلط انفرادی اس‌ام ۱۰ سینا ضیغمی نژاد و در ۵۰ متر آزاد کلاس اس ۹ علی مطلبی و در ۱۰۰ متر قروباغه کلاس اس بی ۵ علی رشید آبادی / در پینگ پنگ و در انفرادی کلاس ۲ حسن جانفشان / و در رشته تکواندو در وزن ۵۸- کیلوگرم کلاس کی ۴۴ محمد طا‌ها حسن پور، ۶۳- کیلوگرم کلاس کی ۴۴ سعید صادقیان پور، در وزن ۸۰- کیلوگرم کلاس کی ۴۴ مهدی پور‌رهنما، ۵۷- کیلوگرم کلاس کی ۴۴ زنان مریم عبدالله پور، در وزن ۶۵- کیلوگرم کلاس کی ۴۴ زنان پریماه تورانی و در وزن ۶۵+ کیلوگرم کلاس کی ۴۴ مرضیه نصراللهی به ۲۶ مدال برنز رسیدند.