مدیرکل هواشناسی خوزستان از احتمال وقوع گردوخاک محلی، افزایش رطوبت و شرجی در مناطق جنوبی و مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، محمدسبزه‌زاری مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، با عبور موج ضعیف بارشی تا اوایل هفته آینده، به‌ویژه فردا پنجشنبه ۳۰ مهر، آسمان بیشتر نقاط خوزستان ابری خواهد بود و احتمال رگبارهای پراکنده و رعدوبرق در مناطق شمال غربی، شمالی، شرقی و به‌ویژه ارتفاعات استان وجود دارد.

وی افزود: وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید، همراه با تندباد لحظه‌ای و برخاستن گردوخاک محلی، به‌ویژه در نیمه غربی، نیمه جنوبی و مناطق مرکزی خوزستان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در دیگر نقاط استان نیز احتمال رگبارهای پراکنده و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

سبزه‌زاری با اشاره به تداوم جریان‌های مرطوب جنوبی گفت: این وضعیت تا اواسط روز جمعه موجب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی، جنوبی و بخش‌هایی از مناطق مرکزی استان خواهد شد.

وی افزود: با توجه به افزایش رطوبت در ساعات صبح فردا، وقوع مه یا مه رقیق در سواحل و مناطق جنوبی خوزستان نیز دور از انتظار نیست.

سبزه‌زاری گفت: فردا دمای هوا در بیشتر نقاط استان بین یک تا سه درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد و پس از آن، تا شنبه دوم آبان، تغییر محسوسی در دما پیش‌بینی نمی‌شود.

وی همچنین گفت: شمال خلیج فارس امروز و فردا در برخی ساعات مواج خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان به تغییرات دمایی استان در شبانه‌روز گذشته اشاره کرد و افزود: امیدیه با ۳۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با ۱۷.۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شدند.

دمای هوای اهواز نیز در این مدت بین ۲۲.۵ تا ۳۶.۸ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.