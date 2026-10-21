تیم های والیبال استقلال و مس رفسنجان به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود در هفته نخست لیگ برتر، اجازه بازی دریافت نکردند و باخت فنی برای آنان ثبت شد.

لیگ برتر والیبال؛ باخت فنی برای استقلال و مس به دلیل بدهی

لیگ برتر والیبال؛ باخت فنی برای استقلال و مس به دلیل بدهی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، لیگ برتر والیبال مردان باشگاه‌های ایران در فصل ۱۴۰۵–۱۴۰۶ از امروز با حضور ۱۶ تیم در دو گروه آغاز شد.

در این راستا قرار بود دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و استقلال در سالن ۲۵ آبان شهر اصفهان به مصاف یکدیگر بروند که سازمان لیگ فدراسیون والیبال در راستای احقاق حقوق بازیکنان، مربیان و اعضای خانواده والیبال و با توجه به اینکه تیم استقلال به تعهدات خود عمل نکرده بود، اجازه بازی نداد و باخت فنی برای این تیم در نظر گرفت.

همچنین تیم مس رفسنجان نیز که این هفته میزبان شهرداری ارومیه بود، به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود اجازه بازی دریافت نکرد و با باخت فنی رو‌به‌رو شد.

بر اساس آیین‌نامه سازمان لیگ، چنانچه تیمی در دو مسابقه متوالی با باخت فنی مواجه شود، از ادامه رقابت‌ها کنار گذاشته خواهد شد.

از سوی دیگر با توجه به درخواست نماینده قزوین و موافقت باشگاه شهداب یزد، دیدار این دو تیم در هفته نخست به تعویق افتاد و زمان جدید برگزاری آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

بدین ترتیب هفته نخست لیگ برتر مردان با پنج دیدار در حال پیگیری است.