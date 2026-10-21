نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌ شمالی گفت : با توجه به اینکه ۱۹ مهر سالروز ورود امام شهید به استان است، پیشنهاد شد این روز به‌عنوان روز خراسان‌شمالی انتخاب شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، حجت الاسلام والمسلمین رضا نوری در دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ایشان گفت: نام‌گذاری این روز می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان فراهم کند و در ادامه، از شخصیت‌هایی که در شکل‌گیری تاریخ و هویت خراسان‌شمالی نقش داشته‌اند نیز تجلیل شود.

وی از تدوین و اجرایی شدن سند مهندسی فرهنگی استان خبر داد و افزود: همه برنامه‌های فرهنگی استان در چارچوب این سند راهبردی هدایت و اجرا خواهند شد.

نماینده ولی فقیه در استان همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های علمی و فرهنگی منطقه، معرفی و نهادینه‌سازی نام و اندیشه‌های مشاهیر و فرهیختگان برجسته استان همچون آیت‌الله بجنوردی، آیت‌الله سید احمد مرتضوی و دیگر بزرگان را از اولویت‌های فرهنگی برشمرد و خواستار توجه جدی‌تر به این سرمایه‌های معنوی شد.