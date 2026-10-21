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رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت : راننده با توجه به آسیبهای وارده و شکستگی پا توسط عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت : تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی رشت حاکی از تصادف شدید خودروی سواری با تریلی حامل سوخت پارک شده همجوار با پل غیرهم سطح جانبازان رشت و مصدومیت شدید راننده بود.
شهرام مومنی افزود : سریعا یکدستگاه خودروی نجات بهمراه ۳ آتش نشان به محل حادثه اعزام شدند.
وی با بیان اینکه راننده حدود ۴۰ ساله با توجه به آسیبهای وارده و شکستگی پا قبل از آتش نشانان از خودرو خارج شده بود گفت : وی توسط عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال یافت.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت افزود: خودروی تریلی بدون سوخت بود.