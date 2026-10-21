تصادف شدید خودروی سواری و تریلی به خیر گذشت تصادف شدید خودروی سواری و تریلی به خیر گذشت تصادف شدید خودروی سواری و تریلی به خیر گذشت تصادف شدید خودروی سواری و تریلی به خیر گذشت تصادف شدید خودروی سواری و تریلی به خیر گذشت