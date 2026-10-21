فرمانده انتظامی شهرستان مروست با اشاره به اهمیت رعایت نکات ایمنی از شهروندان خواست با افزایش مراقبت از خودرو و وسایل داخل آن فرصت سوء استفاده را از سارقان بگیرند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ صادقی اظهار داشت: شهروندان هنگام پارک خودرو از باقی گذاشتن وسایل ارزشمند، کیف، تلفن همراه و سایر اشیای جلب توجه کننده در معرض دید خودداری کنند؛ چرا که همین موارد می‌تواند سارقان را به سرقت ترغیب کند.



وی افزود: از تحویل سوئیچ خودرو به افراد ناشناس خودداری کرده و هنگام مراجعه به مراکز خرید، محل کار یا سایر اماکن عمومی از بسته بودن کامل در‌ها و ایمن بودن خودرو اطمینان حاصل کنید.



فرمانده انتظامی شهرستان مرست با تاکید بر ضرورت مراقبت از خودرو در محل‌های پرتردد تصریح کرد: شهروندان از سپردن خودرو به افراد ناشناس برای جابه جایی یا پارک کردن خودداری کنند.



صادقی یادآور شد: نصب تجهیزات هشداردهنده و استفاده از سامانه‌های ضد سرقت می‌تواند در افزایش امنیت خودرو موثر باشد.