آبشار، اما در شهرستان ملکشاهی، با چشم‌انداز‌های طبیعی و جریان زلال آب، یکی از جلوه‌های دیدنی طبیعت این منطقه معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ آبشار، اما در شهرستان ملکشاهی استان ایلام، با ترکیب کوهستان، پوشش گیاهی و صدای دلنشین ریزش آب، منظره‌ای زیبا و آرامش‌بخش پدید آورده است.

این جاذبه طبیعی با برخورداری از ظرفیت‌های گردشگری، می‌تواند مقصدی جذاب برای علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی باشد و جلوه‌ای از زیبایی‌های کم‌نظیر ملکشاهی را به نمایش بگذارد.

به گفته کارشناسان، معرفی بیشتر این آبشار و توجه به حفاظت از محیط زیست آن، می‌تواند نقش مؤثری در رونق گردشگری منطقه ایفا کند و زمینه جذب گردشگران بیشتری را فراهم آورد.