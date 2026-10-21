به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی از کشف ۱۱۷۳ مورد سرقت و استفاده غیرمجاز از گاز درسال گذشته و نیمه نخست امسال خبر داد.

جمشید درستکار اظهار کرد: میزان گاز مصرف‌شده در این موارد نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب بوده و برای متخلفان حدود ۱۷۰ میلیارد ریال جریمه صادر شده است.وی افزود: سرقت‌کنندگان گاز پس از شناسایی به مراجع قضایی معرفی و استفاده‌کنندگان غیرمجاز نیز مشمول جریمه خواهند شد.درستکار ادامه داد: پس از اخذ جرایم قانونی، در صورت فراهم بودن شرایط، اشتراک قانونی به این افراد واگذار می‌شود.وی با تأکید بر اینکه گاز طبیعی سرمایه‌ای ملی و از مصادیق بیت‌المال است، گفت: با هر گونه استفاده غیرمجاز از این نعمت ملی برخورد می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه استفاده غیرمجاز از گاز، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۴ و تلفن گویای ۱۵۹۴ به شرکت گاز آذربایجان‌غربی اطلاع دهند.