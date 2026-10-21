به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته دوم سی و نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور، فردا (پنجشنبه ۳۰ مهر) با برگزاری یک دیدار در زرند آغاز می‌شود و سایر مسابقات این هفته نیز جمعه ۱ آبان برگزار خواهند شد.

در نخستین دیدار این هفته، میدکوفرآور زرند که هفته گذشته مقابل مس کرمان شکست خورد، برای کسب نخستین امتیازات فصل خود به مصاف نام‌آوران مشهد می‌رود. نماینده مشهد در هفته اول استراحت داشت و حالا به دنبال شروعی قدرتمند در لیگ برتر است. این دیدار از ساعت ۱۷:۰۰ برگزار خواهد شد.

سایر دیدار‌های هفته دوم جمعه اول آبان و به‌صورت همزمان از ساعت ۱۶:۰۰ آغاز می‌شوند.

در حساس‌ترین دیدار هفته، مس کرمان و استقلال کازرون در کرمان به مصاف یکدیگر می‌روند. دو تیم که فصل گذشته عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی را به دست آوردند، در هفته اول به پیروزی رسیدند و حالا در جدالی مستقیم به دنبال ثبت دومین برد متوالی خود هستند؛ دیداری که پیروزی در آن می‌تواند نقش مهمی در ادامه مسیر دو تیم داشته باشد.

در گچساران، نفت و گاز میزبان سپاهان نوین اصفهان خواهد بود. نماینده گچساران که هفته گذشته را با پیروزی پشت سر گذاشت، برای کسب دومین برد متوالی به میدان می‌رود و سپاهان نوین نیز در تلاش است نخستین امتیاز‌های فصل خود را در این دیدار خارج از خانه به دست آورد.

در دیگر دیدار هفته، نفت امیدیه از نیروی زمینی ارتش پذیرایی می‌کند. دو تیم که از تازه‌وارد‌های لیگ برتر به شمار می‌روند، با انگیزه‌های متفاوت پا به میدان خواهند گذاشت. نیروی زمینی پس از کسب پیروزی نزدیک و روحیه‌بخش در هفته اول لیگ برتر، به دنبال دومین برد و چهار امتیازی شدن است و نفت امیدیه نیز امیدوار است از امتیاز میزبانی برای کسب اولین پیروزی خود استفاده کند.

در تبریز، اما مقاومت شهرداری تبریز میزبان پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب خواهد بود. هر دو تیم هفته قبل را با شکست پشت سر گذاشتند و حالا در تقابل با یکدیگر به دنبال جبران نتیجه قبلی و کسب اولین امتیاز‌های خود در فصل جدید هستند.

در آخرین دیدار هفته دوم نیز سپاهان اصفهان به مصاف هپکو اراک می‌رود. هپکو برای ثبت شروعی موفق در لیگ برتر، کار دشواری مقابل سپاهان پیش رو دارد؛ تیمی باتجربه و مدعی که به دنبال ادامه روند خود در رقابت‌های این فصل است.

برنامه کامل دیدار‌های هفته دوم سی و نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان به شرح زیر است:

پنجشنبه ۳۰ مهر- ساعت ۱۷:۰۰

میدکوفرآور زرند - نام آوران مشهد

جمعه ۱ آبان - ساعت ۱۶:۰۰

مس کرمان - استقلال کازرون

نفت و گاز گچساران - سپاهان نوین اصفهان

نفت امیدیه - نیروی زمینی ارتش

مقاومت شهرداری تبریز - پرواز هوانیروز

فولاد مبارکه سپاهان - هپکو اراک