در حالی که جنگ‌افروزی علیه ایران معادلات اقتصادی و بازار انرژی جهان را تحت تأثیر قرار داده مردم ایران با تداوم حضور در میادین، بر پایداری در مسیر دفاع از وطن و ساختن ایرانی مقتدر، پیشرفته و سربلند تأکید می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه به نمادی از همبستگی اجتماعی، انسجام ملی و همراهی با آرمان‌های انقلاب اسلامی تبدیل شده است.

شرکت کنندگان در این تجمع ضمن حمایت از امنیت، اقتدار و پیشرفت کشور، بر ایستادگی در برابر تهدیدات و ادعا‌های پوچ دشمنان تاکید کرد.

ثمره این ایستادگی استیصال و شکست دشمن است.