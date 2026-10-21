وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان سفر به خراسان شمالی با حضور در منزل خانواده شهید شهید احمد گریوانی در بجنورد با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سیدعباس صالحی به همراه معاون رییس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و استاندار خراسان شمالی در منزل خانواده شهید احمد گریوانی حضور یافت و ضمن ادای احترام به مقام این شهید با خانواده وی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

شهید احمد گریوانی متولد آبان‌ماه سال ۱۳۴۹ در بجنورد بود که در چندین مرحله از طریق بسیج به جبهه اعزام شد.

این شهید والامقام پس از فرا رسیدن دوران سربازی، از طریق ارتش به جبهه رفت و در مردادماه سال ۱۳۶۹، در سن ۲۰ سالگی به شهادت رسید.