به گزارش، سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از مسکو، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با استیو ویتکاف فرستاده ویژه ترامپ گفت: ارزیابی‌ها از وضعیت مرتبط با ایران برای روسیه اهمیت دارد و این کشور آماده است برای حل‌وفصل مناقشه کمک کند.

پوتین ضمن قدردانی از ترامپ به دلیل توجه به مسئله حل‌وفصل مناقشه اوکراین افزود: همتای آمریکایی‌اش در آخرین گفت‌وگوی خود بر ضرورت پایان دادن به مناقشه اوکراین با هدف جلوگیری از تلفات انسانی تأکید کرده است.

رئیس‌جمهور روسیه از علاقه‌مندی مسکو به احیای همکاری‌های اقتصادی با آمریکا خبر داد و گفت: پس از تصمیم‌گیری درباره گازوئیل، قیمت‌ها در بازار‌های جهانی ۵ تا ۶ درصد کاهش یافت.

پوتین با اشاره به کمبود کود‌های شیمیایی در بازار آمریکا گفت: روسیه می‌تواند مقادیر بیشتری کود شیمیایی به بازار آمریکا عرضه کند.

روسیه همچنین به نشانه حسن‌نیت، استیون هابارد، شهروند آمریکایی زندانی در این کشور را آزاد کرد و این شهروند آمریکایی هم‌اکنون در فرودگاه پولکووای سن‌پترزبورگ حضور دارد.

استیو ویتکاف نیز در این دیدار ابراز امیدواری کرد که پوتین امکان ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه میان روسیه، آمریکا و اوکراین را بررسی کند تا بتوان مسائل فنی را مورد بحث قرار داد.

فرستاده ویژه ترامپ افزود: روسیه و آمریکا پس از پایان مناقشه اوکراین، چشم‌انداز‌هایی برای توسعه روابط اقتصادی دارند.

ویتکاف اعلام کرد که اسنادی را به همراه آورده است که در آنها رویکرد‌های مربوط به حل‌وفصل مسئله اوکراین تشریح شده‌اند.

ویتکاف از طرف ترامپ، به‌دلیل تصمیم اتخاذشده درباره «توافق گازوئیل»، از پوتین قدردانی کرد.

ویتکاف مذاکرات اسلو را سازنده عنوان کرد و گفت: در این دور از مذاکرات پیشرفت‌هایی حاصل شد و زمینه لازم برای دستیابی به آتش‌بس در مناقشه اوکراین فراهم است.