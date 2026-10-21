۴۵۰ نفر از خادمان بقاع متبرکه استان فارس، امروز در مراسمی در حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین (ع) در شیراز ، با قرائت سوگندنامه، بر ارتقای مهارت‌های مدیریتی و فرهنگی خود جهت ارائه خدمات شایسته به زائران تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ۴۵۰ نفر از خادمان بقاع متبرکه استان فارس، امروز در مراسمی در حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین (ع)، با قرائت سوگندنامه، بر ارتقای مهارت‌های مدیریتی و فرهنگی خود جهت ارائه خدمات شایسته به زائران تأکید کردند.

در حاشیه این مراسم که با حضور هیئت امنا و خدام بقاع متبرکه استان فارس برگزار شد، حجت‌الاسلام صفری، مسئول فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس، اعلام کرد : هدف از این اقدام، ایجاد هم‌افزایی میان خادمان و توانمندسازی آنان برای خدمت‌رسانی بهتر است.

همچنین در این مراسم، به مناسبت ایام شهادت دختر پیامبر اکرم (ص)، از پوستر سوگواری «یاسین نبوی» رونمایی شد.