سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان رباط‌کریم از دستگیری دو متهم در پرونده جعل اسکناس و کشف مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اسکناس جعلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ «رضا باباعلی»، سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان رباط‌کریم،گفت: با دریافت شکایت‌های متعدد شهروندان در هفته‌های اخیر مبنی بر کلاهبرداری از طریق اسکناس جعلی و اخلال در نظام پولی و بانکی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در جریان تحقیقات و بررسی‌های اولیه، مشخص گردید متهمان با استفاده از پوشش خریداران خودرو در محدوده شهرستان رباط‌کریم و با بهره‌گیری از غفلت شهروندان، پس از انجام مراحل خرید خودرو و ثبت در دفترخانه، وجه معامله را به‌صورت نقدی و با استفاده از اسکناس‌های جعلی پرداخت کرده و سپس از محل متواری می‌شدند.

سرهنگ باباعلی تصریح کرد :با انجام رصد‌های اطلاعاتی و اقدامات فنی، هویت دو متهم شناسایی شد. بررسی‌های تکمیلی نشان داد که متهمان دارای سابقه قبلی در این زمینه هستند. در ادامه، با هماهنگی قضایی، تیمی از ماموران پلیس آگاهی موفق شدند دو مرد جاعل اسکناس را حین انجام عملیات خرید و فروش در شهرستان‌های غرب استان تهران دستگیر نمایند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: در جریان بازرسی از خودروی متهمان، مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اسکناس جعلی کشف شده است. متهمان نیز با تشکیل پرونده، جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.