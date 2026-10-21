به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اشکذر گفت: به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش و همزمان با چهارشنبه‌های امام رضایی، آیین افتتاح اولین دفتر کانون تخصصی ورزشی خدمت رضوی خادمیاران رضوی علیه السلام استان یزد، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین ابوذر صانعی امام جمعه شهرستان اشکذر در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان اشکذر برگزار شد.

فروزان فر افزود: این آیین با حضور کفیل‌الناس، معاون اجتماعی خادمیاران رضوی استان یزد و ارسلان دبیر کانون ورزشی خدمت رضوی استان یزد برگزار و دفتر این کانون به‌صورت رسمی افتتاح شد.

وی گفت: راه‌اندازی این دفتر با هدف توسعه فعالیت‌های ورزشی در چارچوب فرهنگ رضوی، گسترش فرهنگ خدمت‌رسانی در عرصه ورزش و بهره‌گیری از ظرفیت ورزشکاران و فعالان ورزشی برای ترویج سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام انجام شده است.

افتتاح این دفتر، زمینه‌ای برای گسترش فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی خادمیاران رضوی و تقویت تعامل میان مجموعه‌های ورزشی و تشکل‌های مردمی در شهرستان اشکذر فراهم می‌کند.