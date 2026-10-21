وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی، با اشاره به پیشینه غنی فرهنگی و فکری استان، بر ضرورت شناسایی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، تاریخی و روستایی خراسان شمالی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سیدعباس صالحی در این دیدار با بیان اینکه خراسان شمالی در حوزه حضور بزرگان و اندیشمندان از آوازه خوبی برخوردار است، اظهار کرد: این استان در زمینه استعداد‌های فرهنگی و هنری، شاخص‌های قابل توجهی دارد و میراث ناملموس تاریخی آن نیز از دیگر ظرفیت‌های ارزشمند منطقه به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های روستایی و عشایری استان افزود: محیط روستا نباید به حاشیه زندگی ما تبدیل شود و نباید نسبت به این بخش از جامعه کم‌توجه باشیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جشنواره ملی عکس روستا و عشایر را فرصتی برای جلب توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی این مناطق دانست و تصریح کرد: این رویداد هنری می‌تواند زمینه شناخت عمیق‌تر و گسترده‌تر ظرفیت‌های روستایی و عشایری را فراهم کند. باید ظرفیت‌های موجود را ببینیم و برای کاهش کاستی‌ها تلاش کنیم.

عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، نیز با اشاره به بازدید خود از خراسان شمالی در جریان سفر رئیس‌جمهور اظهار امیدواری کرد که در سفر کنونی، مسائل و مطالبات روستاییان و عشایر با دقت بیشتری شنیده و برای بهبود شرایط زندگی آنان اقدامات مؤثری انجام شود.

وی با تأکید بر عزم دولت چهاردهم برای پیگیری مسائل مردم خاطرنشان کرد: دولت با تمام توان در این مسیر حضور دارد و تلاش خواهد کرد در حوزه‌های مختلف اثرگذار باشد.

استاندار خراسان شمالی، نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت بهره‌مندی مردم از دستاورد‌های سفر مسئولان ملی به استان، نشست با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه را از ضرورت‌های این سفر برشمرد و گفت: حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فرصتی برای فراهم شدن زمینه گفت‌و‌گو با فعالان این حوزه است.

بهمن نوری با قدردانی از همراهی اهالی فرهنگ، هنر و رسانه استان اظهار کرد: فعالان این حوزه در همراه‌سازی افکار عمومی و تقویت انسجام اجتماعی نقش مؤثری دارند و تلاش‌های آنان شایسته قدردانی است.

استاندار خراسان‌شمالی با اشاره به ضرورت بازشناسی ظرفیت‌های روستایی و عشایری افزود: برای پیشبرد مسیر توسعه، باید ظرفیت‌های این بخش را به‌درستی مرور و زمینه ارتقای آنها را فراهم کنیم.

نوری با اشاره به میزبانی خراسان‌شمالی از جشنواره ملی عکس روستا و عشایر تصریح کرد: اهمیت این جشنواره تنها به آثار خلق‌شده محدود نمی‌شود؛ بلکه باید با زندگی و تجربه زیسته روستاییان و عشایر همراه شد تا زوایای کمتر دیده‌شده زندگی آنان در قالب هنر به تصویر کشیده شود.

وی تأکید کرد: ظرفیت‌های خراسان‌شمالی باید در گستره ملی نیز دیده و معرفی شود.