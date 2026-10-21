سرهنگ صحبت دارابی، سرپرست وظیفه عمومی انتظامی استان ایلام، از آغاز فرایند دریافت برگ محل مراجعه و معرفی‌نامه مرکز آموزش برای مشمولان اعزامی آبان‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرهنگ «صحبت دارابی» سرپرست وظیفه عمومی انتظامی استان ایلام، اظهار کرد: تمامی مشمولانی که برگ آماده به خدمت با تاریخ اعزام آبان‌ماه ۱۴۰۵ دریافت کرده‌اند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی، برگ محل مراجعه یا معرفی‌نامه مرکز آموزش خود را دریافت کنند و مطابق اطلاعات درج‌شده در آن اقدام نمایند.

وی افزود: مشمولان اعزامی موظف‌اند از دوم تا چهارم آبان‌ماه، با در دست داشتن برگ آماده به خدمت، معرفی‌نامه مرکز آموزش و مدارک واکسیناسیون مننژیت و دوگانه، به محل و مرکز آموزشی تعیین‌شده مراجعه کنند.

سرپرست وظیفه عمومی انتظامی استان ایلام با تأکید بر رعایت مقررات روز اعزام تصریح کرد: مشمولان باید مدارک مندرج در معرفی‌نامه و کارت تلفن همگانی تهیه‌شده از طریق مخابرات استان‌ها را همراه داشته باشند و از آوردن تلفن همراه، ساعت هوشمند، کارت حافظه و سایر وسایل الکترونیکی به مراکز آموزش خودداری کنند.

دارابی خاطرنشان کرد: عدم حضور به‌موقع در زمان و محل تعیین‌شده، غیبت محسوب می‌شود و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، با مشمولان غایب برخورد قانونی خواهد شد.

وی در پایان گفت: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق کانال سازمان وظیفه عمومی فراجا در پیام‌رسان‌های داخلی سروش، ایتا، بله، شاد و روبیکا به نشانی khabaresarbazi@ اقدام کنند.