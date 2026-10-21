مردم فارس و شیراز در تجمعات شبانه، فشار‌های اقتصادی و تنش‌های جهانی را نشانه شکست سیاست‌های جنگ‌طلبانه ترامپ می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حضور مردمی در خیابان‌ها و میادین کشور برای صیانت از پرچم مقدس ایران در حالی به ماه هشتم رسیده است که حاضران در تجمعات شبانه، فشارهای اقتصادی و تنش‌های جهانی را نشانه شکست سیاست‌های جنگ‌طلبانه ترامپ می‌دانند.

مردم فارس در این تجمع‌ها تأکید کردند که باصلابت و پرشور، با اتکا به وحدت و ایمان، پرچم سربلند ایران اسلامی را در برابر هرگونه توطئه، برافراشته و استوار نگه خواهند داشت؛ مردمی که برای بالا نگه داشتن این پرچم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.