به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علیمراد بخشایی معاونت پرورشی آموزش و پرورش چرام گفت: این جشن به صورت همزمان در مدارس ابتدایی این شهرستان و با حضور ۴۵۰ دانش اموز دختر و پسر پایه اول برگزار شد.

در مراسمی که در دبستان عصمت چرام برگزار شد، حجت الاسلام افشار امام جمعه چرام گفت: قرآن کلام خداست و نور الهی است که عمل به آن چراغ راه هدایت بشر است.

در پایان این مراسم از دانش آموزان فعال در عرصه قرآن تجلیل شد.