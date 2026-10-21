اهدای نشان فوتسال بانوان قهرمانی آسیا به آستان قدس رضوی
آمنه محمودی، مربی تیم ملی فوتسال بانوان، نشان قهرمانی مسابقات آسیایی در سال ۲۰۱۵ را به آستان قدس رضوی اهدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، آمنه محمودی، مربی تیم ملی فوتسال بانوان، در اقدامی ارزشمند و با هدف تقدیم افتخارات ورزشی به آستان مقدس امام رضا (ع)، مدال قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۵ را به آستان قدس رضوی اهدا کرد.
این مدال، یادگار قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان ایران در نخستین دوره رقابتهای قهرمانی فوتسال بانوان آسیا در سال ۲۰۱۵ است؛ افتخاری که در تاریخ فوتسال بانوان ایران ماندگار شدهاند.
محمودی با اهدای این مدال، بخشی از افتخارات و خاطرات ارزشمند خود در مسیر همراهی با تیم ملی فوتسال بانوان ایران را به آستان قدس رضوی تقدیم کرد.