اهدای نشان فوتسال بانوان قهرمانی آسیا به آستان قدس رضوی

آمنه محمودی، مربی تیم ملی فوتسال بانوان، نشان قهرمانی مسابقات آسیایی در سال ۲۰۱۵ را به آستان قدس رضوی اهدا کرد.