مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد : از مجموع ۱۶۹ ملک مازاد و بلااستفاده دولتی که دارای مجوز قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌باشد در ۶ ماهه امسال تعداد ۲۱ ملک به ارزش ۳۰۳۰ میلیارد ریال در قالب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت به فروش رسید.

۲۱ ملک بلااستفاده دولت به ارزش ۳۰۳۰ میلیارد ریال در یزد به فروش رسید

۲۱ ملک بلااستفاده دولت به ارزش ۳۰۳۰ میلیارد ریال در یزد به فروش رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد دهقان منشادی در نشست ستاد استانی مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت افزود: از ۳۱۷ ملک مازاد شناسایی شده با رویکرد قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، مجوز ۱۶۹ ملک مازاد از ستاد عالی مولدسازی دریافت شد.



وی اجرای طرح مولد سازی دارایی‌های مازاد دولت در استان را موفق توصیف کرد و اظهار داشت: منابع حاصل از فروش اموال مازاد دولت در استان صرف طرح‌های عمرانی نیمه تمام می‌شود و ما در استان این منابع را برای ساخت و تکمیل اماکن و مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشی، مسکن جوانان، توانبخشی و اشتغال زایی به کار گرفتیم.



مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت از جمله سیاست‌های دولت‌های سیزدهم و چهاردهم می‌باشد که با پیگیری‌های مستمر توسط کارگزاران دولت در استان انجام و در این رابطه نشست‌های منظم برگزار می‌شود.



مفهوم مولدسازی دارایی‌های دولت این است که دولت اموال بلا استفاده یا اموالی که ارزش افزوده و بهره وری پایین دارد و سال‌ها رها شده‌اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد شناسایی کرده تا این اموال در جهت بهینه سازی مورد استفاده قرار گیرد.



در این نشست عملکرد استان در پیشبرد اهداف مولدسازی دارایی‌های دولت بررسی و در خصوص برنامه تامین مسکن از محل منابع مولدسازی، حقوق شهرداری‌های در اراضی دولتی بحث و تبادل نظر شد.