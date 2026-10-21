به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، شهر ساحلی بابلسر در روز‌های ۲۹ و ۳۰ مهرماه، میزبان رویدادی پرشور و پویا است. دومین دوره مسابقات کشوری کراس‌فیت ساحلی با حضور حدود ۱۵۰ ورزشکار از سراسر کشور، در محیطی جذاب در پارکینگ ۹ ساحل زیبای بابلسر در حال برگزاریست . تا ترکیبی از قدرت، استقامت و زیبایی‌های طبیعی مازندران را به نمایش بگذارد.

سهراب آزاد، رئیس انجمن کراس‌فیت کشور، گفت: ورزشکاران در دو بخش گروهی و انفرادی و در سطوح حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای به رقابت می‌پردازند.

وی با تشریح ماهیت این ورزش افزود: کراس‌فیت ترکیبی از تمرینات قدرتی، استقامتی و هوازی است که با تمرکز بر حرکات عملکردی، توان عضلانی، چابکی و آمادگی جسمانی ورزشکاران را به حداکثر می‌رساند.

این رویداد ملی، تنها شامل رقابت ورزشکاران نیست؛ بلکه با حضور ۲۰ داور متخصص و تیمی از عوامل اجرایی، در مجموع نزدیک به ۲۰۰ نفر در برگزاری این جشنواره ورزشی مشارکت دارند تا استاندارد‌های لازم برای یک رقابت کشوری در سطح بالا فراهم شود.

یکی از نکات برجسته این دوره از مسابقات، نقش فعال بخش خصوصی در حمایت از ورزشکاران است. سهراب آزاد با اشاره به اهمیت حامیان مالی، خاطرنشان کرد که مشارکت بخش خصوصی در تأمین هزینه‌های پوشاک، اسکان، تغذیه و حمل‌ونقل، نقش به‌سزایی در کیفیت برگزاری مسابقات دارد. در همین راستا، میثم بهروزی به عنوان یکی از حامیان مالی فعال در استان مازندران، با مشارکت در این رویداد، گامی در جهت توسعه ورزش قهرمانی و تسهیل حضور ورزشکاران در رقابت‌های ملی برداشته است.

در این دوره از رقابت‌های ملی، حدود ۳۰ ورزشکار از استان مازندران در کنار نمایندگانی از سایر نقاط کشور حضور دارند تا در کنار هم، سطح کیفی این رشته ورزشی را ارتقا بخشند و افتخارات جدیدی را در ورزش کراس‌فیت ثبت کنند.