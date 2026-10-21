در اجرای نهضت عدالت در فضای آموزشی همدان، ۱۱۱ مدرسه شناسایی که از این شمار تاکنون ۷۳ مدرسه ساخته، تکمیل و افتتاح شده و مابقی در حال ساخت هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، استاندار همدان در بیست‌وهشتمین مجمع خیران مدرسه ساز استان همدان، با اشاره به اینکه بر اساس ارزیابی ها، پیشرفت استان در این زمینه چهار درصد بالاتر از میانگین کشوری است، گفت: تعیین تکلیف طرحی که ۲۴ سال از آغاز آن گذشته بود، نشان دهنده نقش پررنگ مشارکت و همراهی خیران در تسریع اجرا و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است.

حمید ملانوری شمسی با بیان اینکه برای ساخت، بازسازی و تجهیز ۵۰۰ نماز خانه موردنیاز استان، مشارکت خیران ضروری است، افزود: تاکنون ساخت چهار نمازخانه آغاز شده و برای ساخت ۵۰ نمازخانه با مشارکت مجموعه‌های مختلف برنامه‌ریزی شده است.

رئیس مجمع خیران مدرسه‌ساز کشور هم با اشاره به اینکه، تعهد امسال خیران مدرسه‌ساز تاکنون به ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، پیش‌بینی کرد: این مبلغ تا پایان سال به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

حمیدرضا شاه‌حسینی از همکاری مستمر خیران مدرسه‌ساز در ۲۸ سال گذشته خبر داد و افزود: میزان تعهدات خیران در سال ۱۴۰۳ به ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

او همچنین با اشاره به تحویل ۲ هزار و ۳۳۱ مدرسه در سال جاری، گفت: این مدارس در شرایط جنگی و حساس کشور به نظام تعلیم و تربیت تحویل داده شدند.

رئیس هیئت‌مدیره مجمع خیران مدرسه‌ساز استان همدان هم با اشاره به اینکه تعهد خیران مدرسه‌ساز استان در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴۷ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان بود، پیش‌بینی کرد: این مبلغ امسال به حدود ۶۵۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

علی فراهانی افزود: پیشرفت فیزیکی ۱۱۱ طرح نهضت عدالت در فضای آموزشی استان، حدود ۸۷ درصد است و بخش قابل توجهی از این طرح‌ها در شرایط مناسبی قرار دارند.

او همچنین گفت: از ۲۸ طرح آموزشی که در مهر و هفته دولت امسال به بهره‌برداری رسید، ۲۰ طرح با مشارکت خیران ساخته شده است.

در این همایش از چند خیر مدرسه ساز و دانش آموزان برگزیده استان همدان در آزمون سراسری به عنوان سفیران مدرسه سازی قدردانی شد.