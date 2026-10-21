جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف انبار مواد غذایی احتکاری شامل برنج، روغن و حبوبات به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم در اسلامشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین زلفخانی از شناسایی و کشف یک انبار مواد غذایی احتکاری به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در اسلامشهر خبر داد و گفت: در این عملیات، یک نفر به اتهام احتکار کالا دستگیر شد.

زلفخانی با اشاره به آغاز رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌هایی درباره نگهداری کالا‌های احتکارشده در انباری در اسلامشهر، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های اولیه و شناسایی محل نگهداری کالاها، با هماهنگی مقام قضایی از این انبار بازرسی کردند که در جریان آن، مقادیری مواد غذایی شامل برنج، روغن خوراکی و حبوبات کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به ارزیابی کارشناسی اقلام کشف‌شده بیان کرد: ارزش کالا‌های احتکاری ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی ادامه داد: در این عملیات، یک نفر به‌عنوان متهم به احتکار کالا دستگیر و انبار مربوطه با هماهنگی مقام قضایی پلمب شد، متهم نیز پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.