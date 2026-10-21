به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ کریمی اظهارکرد: ماموران پلیس با اخذ مجوز قضایی، از یک واحد محل فروش سلاح سرد در شهر یزد بازدید کردند.

رئیس پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان یزد گفت: در بررسی صورت گرفته تعداد ۱۶۸ قبضه سلاح سرد غیر مجاز شامل؛ چاقو، قمه، پنجه بوکس، باتوم و... کشف شد.

کریمی افزود: در این خصوص پرونده تشکیل و متصدی این واحد صنفی به دادسرا معرفی شد.