به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این بازی ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه در گرگان برگزار می‌شود.

فصل جدید لیگ برتر بسکتبال ایران از فردا پنجشنبه ۳۰ مهر با حضور ۱۲ تیم آغاز می‌شود..

در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال، شهرداری گرگان، کاله مازندران، استقلال تهران، طبیعت اسلامشهر، نفت آبادان، نفت زاگرس، رعد پدافند هوایی، گلنور اصفهان، پاس کردستان و مهگل البرز یعنی ۱۰ تیم حاضر در لیگ برتر فصل گذشته در کنار ۲ تیم مس رفسنجان و نفت و گاز گچساران که از لیگ حرفه‌ای به این رقابت‌ها راه یافته‌اند، برای کسب نتایج مطلوب به میدان خواهند رفت.