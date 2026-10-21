مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان بر اجرای برنامه‌های تحکیم بنیان خانواده متناسب با نیازهای محلی و با مشارکت مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، ناظم ثبوتی در سومین جلسه کمیته خانواده و رصد اجتماعی گفت: تحکیم بنیان خانواده زمانی اثربخش خواهد بود که برنامه‌ها از سطح سیاست‌گذاری به محیط واقعی زندگی مردم در محله‌ها منتقل شوند.

وی با اشاره به نقش خانواده در پایداری جامعه افزود: محله‌ها بستر شکل‌گیری روابط انسانی، تعاملات اجتماعی، مشارکت مردمی و حمایت اجتماعی هستند و می‌توانند در شناسایی مسائل و نیازهای خانواده‌ها نقش مؤثری داشته باشند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان با تشریح اهمیت رویکرد محله‌محور در اجرای برنامه‌های اجتماعی بیان کرد: در این رویکرد، برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات اجتماعی با مشارکت مستقیم خانواده‌ها، معتمدان محلی، گروه‌های مردمی، متخصصان و دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود.

ثبوتی گفت: محله صرفاً محل اجرای برنامه‌های فرهنگی نیست، بلکه بستری برای شناسایی مشکلات خانواده‌ها، شناسایی ظرفیت‌های اجتماعی، طراحی راهکارهای بومی و ارزیابی نتایج اقدامات به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت نقش مردم در برنامه‌های اجتماعی افزود: هدف این است که خانواده‌ها از دریافت‌کنندگان خدمات به مشارکت‌کنندگان اصلی در شناسایی مسائل و حل مشکلات اجتماعی تبدیل شوند.

ثبوتی همچنین بر تدوین و اجرای طرح‌های جامع، منسجم و قابل سنجش در حوزه تحکیم بنیان خانواده تأکید کرد و گفت: این برنامه‌ها باید متناسب با ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر محله طراحی شوند.

وی هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی و معتمدان محلی را از عوامل مؤثر در اجرای برنامه‌های خانواده‌محور دانست و بر ضرورت ارزیابی مستمر اثربخشی این اقدامات تأکید کرد.

خانواده به‌عنوان بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی، نقش مهمی در سلامت و پایداری جامعه دارد و مشارکت مردمی و توجه به نیازهای بومی محله‌ها از رویکردهای مورد توجه در اجرای برنامه‌های تحکیم بنیان خانواده است.