وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به منظور بازدید از ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی خوزستان عصر امروز وارد استان شد.

سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به خوزستان

سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید رضا صالحی امیری عصر امروز چهارشنبه بیست و نهم مهر از طریق فرودگاه بین‌المللی سپهبد شهید سلیمانی وارد خوزستان شد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این سفر ضمن بازدید از ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی شهر‌های استان از جمله آبادان و خرمشهر در جشنواره شکرانه برداشت خرما در شادگان شرکت می‌کند.

وی همچنین در این سفر با فعالان گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی دیدار می‌کند.