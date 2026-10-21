به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز خلیج فارس، فرمانده انتظامی شهرستان میناب گفت: این تانکر حامل ۴۵هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گاز مایع از مبدأ بندر امام خمینی به مقصد شهرستان ریمدان، در ایست و بازرسی شهید چغازردی شهرستان میناب توقیف شد.

سرهنگ آقاعلی یوسف وند افزود: ارزش ریالی این سوخت قاچاق ۳۵ میلیارد ریال است.

بیشتر بخوانید؛ کشف بیش از سه هزار لیتر سوخت قاچاق در میناب

وی گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر شد.