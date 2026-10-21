به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه المسیره گزارش داد: کمیته‌های مقاومت فلسطین، شهادت رمضان محمد دیاب، ملقب به «ابو شحاده»، عضو رهبری مرکزی این کمیته‌ها را تسلیت گفت. وی در حمله رژیم صهیونی به خان‌یونس به شهادت رسید.

رمضان محمد دیاب ابوشحاده، عضو فرماندهی مرکزی کمیته‌های مقاومت در فلسطین، در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به منطقه مواصی القراره در شمال خان‌یونس در جنوب نوار غزه به شهادت رسید.

کمیته‌های مقاومت در فلسطین اعلام کرد ابوشحاده هنگام شهادت ۶۳ سال داشت و از نخستین بنیان‌گذاران این تشکیلات و از فرماندهان برجسته آن در نوار غزه بود.

این جنبش افزود ابوشحاده بخش بزرگی از زندگی خود را در خدمت ملت فلسطین و مسئله ملی آن سپری کرد و در مسیر فعالیت خود با جمال ابوسمهدانه ملقب به «ابوعطایا»، بنیان‌گذار شهید کمیته‌های مقاومت، همراه بود.

کمیته‌های مقاومت همچنین به نقش ابوشحاده در تاسیس این تشکیلات و شاخه‌های آن در استان خان‌یونس اشاره کرد و از سابقه فعالیت و نقش او در سال‌های گذشته تجلیل کرد.