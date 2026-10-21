مانور دورمیزی «ساعت صفر» استان قزوین در آبیک با هدف ارزیابی آمادگی، سرعت واکنش و توان عملیاتی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران در برابر پیامدهای احتمالی زلزله طراحی و اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، در راستای ارزیابی آمادگی سازمان‌ها و نهادهای خدماتی استان قزوین، در برابر حوادث غیرمترقبه، مانور مدیریت بحران در شهرستان آبیک برگزار شد. در این مانور، تیم‌های واکنش سریع بهداشت و درمان، آتش‌نشانی و مدیریت بحران، توانمندی‌های خود را در سناریوهای مختلف امدادرسانی و پشتیبانی آزمایش کردند.

بررسی آمادگی دستگاه‌های اجرایی و تجهیزات پشتیبانی

در جریان این مانور، سید محمد حسینی، فرماندار آبیک، با ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اظهار داشت که مدیران و بخش‌های مختلف، آمادگی لازم را در حوزه‌های عملیاتی نشان داده‌اند. وی با اشاره به زیرساخت‌های پشتیبانی، بر اهمیت تجهیزاتی نظیر دیزل ژنراتورها برای تأمین برق و آب در مواقع اضطراری و جایگزینی منابع در شرایط بحرانی تأکید کرد.

همچنین در بخش‌های مختلف مانور، توان تیم‌های واکنش سریع شبکه بهداشت و درمان نیز مورد سنجش قرار گرفت. مسئولان حاضر در محل، بر اهمیت پشتیبانی روانی و تسکین آسیب‌دیدگان در حین و پس از وقوع حادثه تأکید کردند تا از بروز بحران‌های ثانویه جلوگیری شود.

هشدار نسبت به پدیده النینو و لزوم آمادگی همیشگی

قدرت‌الله مهدی‌خانی، مدیرکل مدیریت بحران استان، ضمن تأیید سطح آمادگی مدیران دستگاه‌ها، بر ضرورت حفظ وضعیت آماده‌باش کامل هشدار داد. وی با اشاره به تغییرات اقلیمی و پدیده «النینو» که می‌تواند استان قزوین و سایر نقاط کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد که دستگاه‌های امدادی و مدیریتی باید با توجه به این تغییرات، تجهیزات و برنامه‌های خود را به‌روز نگه دارند.

این مانور که در قالب سناریوی «ساعت صفر» اجرا شد، بستری را فراهم کرد تا نقاط ضعف احتمالی در زنجیره واکنش سریع شناسایی و برای رفع آن‌ها در مدیریت بحران‌های واقعی، برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.



