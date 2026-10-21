اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر فوتبال
اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر فوتبال در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اعلام شد.
پنجشنبه ۳۰ مهر
تراکتور تبریز- صنعت نفت آبادان
داور: حسین زمانی، کمک ها:علیرضا ایلدروم، مرتضی سلمان نژاد و مهرداد خسروی، ناظر: بابک داوری داور VAR: احمد محمدی کمک: میثم صفاری
جمعه یک آبان
چاردملو اردکان - استقلال تهران
داور: بیژن حیدری، کمک ها: علی احمدی، علی اکبر نوری و کیوان علی محمدی، ناظر: نادر جعفری داور VAR: وحید کاظمی کمک: احسان اکبری
گل گهر سیرجان-خیبر خرم آباد
داور: میثم حیدری، کمک ها: محمدعلی پورمتقی، فرزاد شیرمردی و سیدحسین حسینی، ناظر: سعید علی نژادیان داور VAR: غلامرضا ادیبی کمک: رضا مرادی
آلومینیوم اراک - ذوب آهن اصفهان
داور: رضا مهدوی، کمک ها: هادی طوسی، علی فراهانی و حسین اسماعیلی، ناظر: یدالله جهانبازی داور VAR: وحید زمانی کمک: شاهین یزدانی
یکشنبه سوم آبان
پیکان تهران- ملوان انزلی
داور: پیام حیدری کمک ها: دانیال باشنده، کوروش صارمی و محمدعلی صلاحی ناظر: امیربهرام نقوی داور VAR: وحید زمانی کمک: بهاره سیفی
نساجی مازندران- فجرسپاسی شیراز
داور: احمد محمدی، کمک ها: فرهاد فرهادپور، میلاد قاسمی و علی بای ناظر: حسین طالقانی داور VAR: کوپال ناظمی کمک: علیرضا ایلدروم
سپاهان- مس شهر بابک
داور: شهاب محمدی کمک ها: امین زاهدی، سعید محمدی و میلاد کهزادی ناظر: حسین نجاتی داور VAR: محمدرضا تارخ کمک: ریحانه شیرازی
پرسپولیس- فولاد خوزستان
داور: امیر عرب براقی کمک ها: امیرمحمد داودزاده، رضا حیدری و ایمان کهیش، ناظر: رحیم رحیمی مقدم داور VAR: وحید کاظمی کمک: آتنا لشنی
استقلال خوزستان- شمس آذر قزوین
داور: فرهاد امینی کمک ها: یعقوب حجتی، حامد صفایی و مسعود حقیقی، ناظر: داود رفعتی داور VAR: علی سام کمک: آبان نصیری