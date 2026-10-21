به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «سهراب کمری» مدیرکل گمرکات استان ایلام، با اعلام این خبر گفت: افزایش روند صادرات باعث شده است از امروز ۲۹ مهرماه، مسیر دیگری برای ترخیص کالا به کشور عراق شکل بگیرد.

وی افزود: این مسیر که در گذرگاه ترانزیتی قرار دارد، در پایانه شهید سلیمانی مستقر است و بخشی از کار صادرات را روان کرده است.

کمری همچنین با اشاره به آمار صادرات از مرز بین‌المللی مهران اظهار کرد: از ابتدای سال تا ۲۹ مهرماه، بیش از ۶۱ هزار کامیون حامل کالای صادراتی به میزان یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن و به ارزش ۵۶۰ میلیون دلار از این مرز صادر شده است.

وی عمده محصولات صادراتی را کاشی و سرامیک، آهن‌آلات، سنگ آهن و محصولات پلاستیکی عنوان کرد و گفت: ایجاد مسیر دوم ترخیص، در راستای تسریع روند صادرات و پاسخ به افزایش تقاضا انجام شده است.

مرز مهران یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تجاری کشور با عراق است و روان‌سازی ترخیص کالا در آن، نقش مستقیمی در توسعه صادرات غیرنفتی دارد.