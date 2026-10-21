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مدیرکل گمرکات ایلام از راهاندازی مسیر دوم ترخیص کالا در پایانه شهید سلیمانی مرز مهران از امروز خبر داد؛ اقدامی که با هدف روانسازی صادرات انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «سهراب کمری» مدیرکل گمرکات استان ایلام، با اعلام این خبر گفت: افزایش روند صادرات باعث شده است از امروز ۲۹ مهرماه، مسیر دیگری برای ترخیص کالا به کشور عراق شکل بگیرد.
وی افزود: این مسیر که در گذرگاه ترانزیتی قرار دارد، در پایانه شهید سلیمانی مستقر است و بخشی از کار صادرات را روان کرده است.
کمری همچنین با اشاره به آمار صادرات از مرز بینالمللی مهران اظهار کرد: از ابتدای سال تا ۲۹ مهرماه، بیش از ۶۱ هزار کامیون حامل کالای صادراتی به میزان یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن و به ارزش ۵۶۰ میلیون دلار از این مرز صادر شده است.
وی عمده محصولات صادراتی را کاشی و سرامیک، آهنآلات، سنگ آهن و محصولات پلاستیکی عنوان کرد و گفت: ایجاد مسیر دوم ترخیص، در راستای تسریع روند صادرات و پاسخ به افزایش تقاضا انجام شده است.
مرز مهران یکی از مهمترین گذرگاههای تجاری کشور با عراق است و روانسازی ترخیص کالا در آن، نقش مستقیمی در توسعه صادرات غیرنفتی دارد.