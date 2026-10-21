دومین نیروگاه هیبریدی استان قم به ظرفیت ۱۰۰ کیلووات در شرکت گاز به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، با حضور استاندار، دومین نیروگاه هیبریدی استان به ظرفیت ۱۰۰ کیلووات در شرکت گاز به بهره‌برداری رسید.

استاندار قم در مراسم افتتاحیه این نیروگاه با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶۷ اداره مجهز به نیروگاه خورشیدی شده‌اند افزود: تاکنون یک و هفت دهم مگاوات نیروگاه خورشیدی در پشت بام ادارات اجرا شده است و امیدواریم با وارد مدار شدن مدارس، مساجد و سایر بخش‌ها بتوانیم در رفع ناترازی انرژی گام‌های بزر‌گی برداریم.

اکبر بهنام جو افزود: ظرفیت ادارات استان حدود ۱۴ مگاوات است و تمام تلاش بخش برق استان این است که بتوانیم این مقدار تولید را از بخش ادارات و ساختمان‌های آموزشی و مساجد تولید کنیم.

وی با اشاره به اینکه در استان قم به دنبال احداث ۲ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی هستیم افزود: تاکنون در استان قم، ۱۴۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی اجرا شده است و امیدواریم با وارد شدن تجهیزات جدید تا سال آینده بتوانیم در قالب نیروگاه‌های خانگی و واحد‌های ۵۰، ۳۰۰ و ۵۰۰ مگاوات به هدف گذاری تعیین شده برسیم.

استاندار به ایجاد پست‌های برق جدید در شبکه برق برای کاهش ناترازی و جلوگیری از افت ولتاژ اشاره کرد و افزود: تا زمان اوج بار مصرف، امیدواریم سه پست ۱۲۳ کیلووات در استان ایجاد کنیم تا مشکل ناترازی‌ها و افت ولتاژ برق رفع شود.

بهنام جو به ارائه تسهیلات به بخش خانگی هم اشاره کرد و افزود: در این بخش هم ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات ارائه می‌شود تا مردم بتوانند نیروگاه ۵ کیلو وات ساعتی را در منازل خود احداث کنند.