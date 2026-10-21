به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، نماینده دفتر رهبری در دانشگاه فرهنگیان هرمزگان گفت: حضور در زنجیره انسانی جزیره هرمز و دیدار با خانواده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، از برنامه‌های سفر سه روزه استادان و نخبگان دانشگاه‌های کشور به هرمزگان است.

حجت الاسلام والمسلمین جمال الدین سلیمانی افزود: در دیدار استادان و نخبگان با خانواده شهید علی رخش بهار که با سالروز تولد شهید والامقام همزمان شده بود، حاضران از خانواده شهید هدیه‌ای معنوی دریافت کردند.

فاطمه درس خوان، همسر شهید علی رخش بهار گفت: سه روز پس از شهادت رهبر شهید امت، همسرم در شهرستان بستک به شهادت رسید.

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وی افزود: بعلت دشواری شناسایی پیکر همسرم، حدود ۱۰ روز طول کشید تا نتیجه آزمایش ژنتیک DNA مشخص و پیکر مطهر شهید شناسایی شد.

همسر شهید رخش بهار گفت: همزمانی سالروز تولد همسر شهیدم با آغاز دهه فاطمیه، نشان دهنده عنایت و توجه حضرت زهرا (س) به شهید است.

فاطمه درس خوان به دو سال زندگی مشترک با شهید رخش بهار اشاره کرد و گفت: افتخار می‌کنم که همسرم در راه خدمت به کشور به شهادت رسیده است.

در ادامه این دیدارها، برادر شهید حمید بنی‌اسدی نیز به بیان روحیه خدمت گزاری و خاطراتی از نحوه شهادت برادرش پرداخت.

شهید حمید بنی‌اسدی نهم فروردین ۱۴۰۵ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

استادان و نخبگان دانشگاهی حاضر در این دیدار‌ها نیز بر ضرورت تبیین سیره و راه شهدا در محیط‌های علمی تأکید و اعلام کردند روایت‌های خانواده شهدا را در دانشگاه‌ها برای دانشجویان بازگو خواهند کرد.