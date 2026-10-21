رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست بهارستان از افزایش نظارت‌های شبانه و پایش شهرک‌های صنعتی برای شناسایی منشأ بوهای نامطبوع و مقابله با تخلفات محیط‌زیستی در فصل سرد سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی جودکی گفت: در آخرین پایش‌ها، پنج واحد صنعتی بررسی و دو مورد پسماندسوزی در اراضی بایر شناسایی و خاموش شد.

وی افزود: پایش شهرک‌های صنعتی قلعه‌میر و بهاریه برای بررسی منشأ بو‌های نامطبوع نیز انجام شد، اما مورد مستندی در این زمینه مشاهده نشد.

جودکی تأکید کرد: گشت‌های محیط‌زیستی در فصل سرد سال ادامه دارد و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.