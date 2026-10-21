به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دبیر ستاد اقامه نماز استان یزد گفت: یازدهمین اجلاسیه استانی نماز، با حضور پررنگ مسئولان و اقشار مختلف مردم در سالن دانشگاهِ پیام‌نور اردکان برگزار شد و هدف از برگزاری این اجلاس بازخوانی جایگاه نماز در جامعه بود.

حجت الاسلام موسوی ادامه داد: این اجلاسیه با رویکردی ترویجی، بر تقویت باورهای دینی و ترویج بیش از پیش نماز در تمامی سطوح جامعه تمرکز داشت ، اما در میان مباحث مطرح شده، پاسخ به دغدغه‌های ذهنی نوجوانان، به عنوان یکی از کلیدی‌ترین و حساس‌ترین موضوعات، مورد توجه ویژه قرار گرفت.





در پایان این نشست، از فعالان برجسته و پیشگام عرصه نماز تقدیر و تجلیل شد.