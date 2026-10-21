دومین اجلاسیه ۵۰۱ شهید والامقام شهرستان قروه با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان استانی و کشوری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، دومین اجلاسیه شهدای شهرستان قروه در راستای برگزاری کنگره ۵۵۳۶ شهید والامقام استان برگزار شد.

رویدادی برای پاسداشت مردان و زنانی که امنیت، عزت و سربلندی امروز ایران اسلامی مرهون جانفشانی آنان است.

سردار گشتاسبی فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) در این مراسم گفت: فرهنگ جهاد و شهادت، رمز ایستادگی انقلاب اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان است.

شهرستان قروه ۵۰۱ تقدیم نظام و انقلاب کرده است.

در پایان این مراسم از دو کتاب به نام‌های میلاد و شهامت رو در رو، رونمایی شد.