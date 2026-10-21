آیین بازگشایی دانشگاه‌های استان بوشهر با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاون وزیر و استاندار بوشهر در دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در آیین بازگشایی دانشگاه‌های استان بوشهر در دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه را نقطه قوت کشور و منشاء پیشرفت‌های فناوری خواند و با اشاره به نقش‌آفرینی نسل جوان در توسعه ایران، بر عزم جدی این سازمان برای پیگیری مطالبات صنفی و بهبود حداقلی شرایط رفاهی دانشجویان تأکید کرد.

سعید حبیبا ضمن گفت: تجربه‌ای که در دوران نبود دانشجویان در دانشگاه داشتیم به ما ثابت شد که دانشگاه بدون حضور شما دانشجویان بی‌روح است. این دوران تحصیل، مقطعی بسیار طلایی و در عین حال گذر ااست؛ بنابراین از دانشجویان عزیز می‌خواهم این فرصت را قدر بدانند و بیشترین بهره را در حوزه علم و پژوهش ببرند.

او به موضوع پیشرفت‌های علمی کشور اشاره کرد و افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران در توسعه کمی و کیفی آموزش عالی تلاش و همت والایی داشته است. در سال ۱۳۵۷ ما در مقطع دکترا تنها ۵۰۰ دانشجو داشتیم، اما امروز آمار دانشجویان تحصیلات تکمیلی از دوره‌های کارشناسی پیشی گرفته است. در نظام‌های رتبه‌بندی جهانی نیز دانشگاه‌های ایران جایگاه مناسبی دارند و این حاکی از توانمندی علمی کشور است.

حبیبا با تأکید بر اینکه دانشگاه نه‌تنها تهدید نیست، بلکه بزرگترین نقطه قوت کشور است، اضافه کرد: اگر نقطه قوتی در مقاومت‌های اخیر و تقابل با دشمنان وجود داشت، تکنولوژی برآمده از دل همین دانشگاه‌ها بود. امروز حرف اول و آخر را علم و فناوری می‌زند و اقتدار موشکی و دفاعی ما با هم‌فکری نخبگان دانشگاهی و نیرو‌های مسلح رقم خورده است. جنگ نامتقارن و ایستادگی در برابر مجهزترین ارتش‌ها، نشان‌دهنده تدبیر نظام و توانمندی علمی فرزندان این مرز و بوم است.

معاون وزیر علوم با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای و گلایه‌های دانشجویان درباره مسائل صنفی، خوابگاهی و تغذیه گفت: به‌عنوان معاون دانشجویی، مداوم در کمیسیون‌های مختلف مجلس پیگیر بودجه‌های رفاهی، خوابگاه‌ها و حوزه‌های ورزشی و مشاوره‌ای هستم. منابع کشور و بودجه آموزش عالی محدود است و ما ناچاریم با اولویت‌بندی پیش برویم؛ اما به شما قول می‌دهم تا حد توان برای بهبود شرایط زیست دانشجویی و تأمین حداقل‌های رفاهی تلاش کنم، چرا که معتقدم آشفتگی محیط پیرامونی دانشجو، بر روان و روحیه او اثر می‌گذارد و مدیران آینده کشور باید در فضایی مساعد پرورش یابند.

او همچنین درباره توسعه همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه خلیج فارس بیان کرد: حضور دانشجویان بین‌الملل در این دانشگاه مایه خرسندی است و سیاست جذب دانشجوی خارجی باید در اولویت باشد. مشکلات سامانه «ادب» در حال رفع است و از پیشنهاد تدریس به زبان دوم نیز در کمیسیون پذیرش و رصد سازمان به گرمی استقبال می‌کنیم.

رئیس سازمان امور دانشجویان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گران‌قدر و رهبر شهید انقلاب، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع و شرکت‌های استان بوشهر با تدبیر استاندار برای ارتقای زیرساخت‌های دانشگاهی تأکید کرد.

رئیس دانشگاه خلیج فارس هم در این آیین دانشگاه را تکیه‌گاه مطمئن و نیروی پیشران دانشجویان و کانون ساخت آینده ایران توصیف کرد وگفت: دانشگاه خلیج فارس در مجاورت پهنه سترگ و تاریخی خلیج فارس واقع شده است؛ منطقه‌ای که کارکرد بنیادین آن یعنی تجارت، در سایه آرامش، امنیت و صلح شکل می‌گیرد.

احمد شیرزادی با اشاره به پیشینه درخشان این خطه در طول تاریخ یادآوری کرد: تاریخ این منطقه همواره شاهد پایداری سرافرازانه و حماسه‌هایی از فتح هرمز تا دفاع از کیان کشور در رویارویی با زیاده‌خواهی‌های استکبار بوده است و مردم این دیار همواره در برابر تجاوزگری‌ها ایستاده‌اند.

رئیس دانشگاه خلیج فارس با تأکید بر اینکه مجاورت دانشگاه با خلیج فارس رسالت پژوهش، فناوری و نوآوری در حوزه‌های دریایی را دوچندان می‌کند، اضافه کرد: این امر نیازمند هم‌افزایی بین دانشگاه‌ها و مدیران و فراتر از آن، نیازمند نگاه راهبردی مدیران ملی است. توجه به توسعه دریاپایه و تداوم آن، از ضروریات توسعه کشور محسوب می‌شود.

شیرزادی با اشاره به شرایط حساس کشور و جنگ نوین علمی گفت: جنگ امروز ما، جنگ وزن‌کشی علم و فناوری است. بر همین اساس باید تمرکز خود را بر کیفیت امور پژوهشی، پرهیز از موازی‌کاری و جلوگیری از هدررفت بیت‌المال معطوف کنیم.

او اشاره به چالش‌های زیرساختی دانشگاه خلیج فارس و عقب‌ماندگی‌های گذشته، افزود: در شرایطی که اتاق‌های دانشجویی با کمبود امکانات زیرساختی مواجه‌اند، توجه جدی و فوری مسئولان ملی و استانی به رفع این کمبود‌ها ضرورت دارد. شایسته نیست استانی با این جایگاه راهبردی، فاقد خوابگاه‌های استاندارد و درجه‌یک باشد.

رئیس دانشگاه خلیج فارس با اشاره به تنوع فرهنگی و مذهبی و زندگی مسالمت‌آمیز اقوام در ایران عزیز تأکید کرد: در عین این تنوع، اتحاد ما همواره حفظ شده است؛ امروز وظیفه یک‌تک ما در دانشگاه و در هر جایگاهی که باشیم، پاسداشت حرمت دانشگاه و حراست از این اتحاد است.

او قانون‌مداری و التزام به اصول مصلحت عمومی کشور را به‌عنوان سپری محکم برای صیانت از انسجام جامعه دانست و افزود: قانون‌مداری و التزام به اصول مصلحت عمومی، سپری است که ما را حفظ می‌کند و ضامن یکپارچگی ماست. ما اجازه نخواهیم داد بازی‌های رسانه‌ای، اتحاد و همدلی خانواده دانشگاه را دچار آسیب کند.