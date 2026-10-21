به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحمید شرفی گفت: از مهرماه سال گذشته تا مهرماه امسال، ۲۴ حلقه چاه به منابع تأمین آب شهرستان اضافه شده و حفر ۱۰ حلقه چاه دیگر نیز در دستور کار قرار دارد که عملیات حفاری چهار حلقه از آن‌ها آغاز شده یا به پایان رسیده است.

وی همچنین از اخذ مجوز احداث دو مخزن جدید ذخیره آب و انجام مراحل جانمایی آن‌ها خبر داد.