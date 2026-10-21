پخش زنده
امروز: -
فرماندار بهارستان از آغاز آبگیری آزمایشی مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی شهر گلستان خبر داد و بهرهبرداری از مخازن جدید را نقطه عطفی در برطرف شدن مشکلات تأمین آب شهرستان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحمید شرفی گفت: از مهرماه سال گذشته تا مهرماه امسال، ۲۴ حلقه چاه به منابع تأمین آب شهرستان اضافه شده و حفر ۱۰ حلقه چاه دیگر نیز در دستور کار قرار دارد که عملیات حفاری چهار حلقه از آنها آغاز شده یا به پایان رسیده است.
وی همچنین از اخذ مجوز احداث دو مخزن جدید ذخیره آب و انجام مراحل جانمایی آنها خبر داد.