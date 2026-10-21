جشن عاطفه‌ها در مدارس دخترانه پیروزی و ۱۳ آبان روستای مزرعه‌نو، با مشارکت دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مسئولان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این مراسم که با حضور امام جمعه بخش عقدا، بخشدار عقدا، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردکان، فرمانده حوزه مقاومت بسیج ۳ ثارالله عقدا، اعضای شورای اسلامی روستا و مدیران و کادر آموزشی مدارس برگزار شد، دانش‌آموزان با همراهی خانواده‌های خود، کمک‌های نقدی جمع‌آوری‌شده را برای یاری‌رسانی به نیازمندان اهدا کردند.



در این برنامه، مسئولان نیز با سخنرانی و گفت‌و‌گو با دانش‌آموزان، بر اهمیت گسترش فرهنگ احسان، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی تأکید کردند. مؤسسات خیریه بخش عقدا نیز در برگزاری این حرکت خیرخواهانه مشارکت داشتند.



جشن عاطفه‌ها، فراتر از جمع‌آوری کمک‌های مالی، فرصتی برای پرورش نسلی مهربان و مسئولیت‌پذیر است؛ نسلی که می‌آموزد در کنار درس و دانش، دستگیری از هم‌نوع و توجه به همکلاسی‌های نیازمند نیز از ارزشمندترین درس‌های زندگی است.