به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ این رقابت‌ها به میزبانی هئیت شطرنج هرمزگان، با حضور ۷۶ شطرنج باز در دو بخش بانوان و آقایان برگزار می‌شود.

در رقابت‌های قهرمانی شطرنج استان بانوان در پنج، و آقایان هفت دور به روش سوئیسی با هم رقابت می‌کنند.

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توسعه ورزش شطرنج، ایجاد فضای رقابت سالم و شناسایی استعداد‌های برتر، از مهم‌ترین اهداف برگزاری این مسابقات است.

شرکت‌کنندگان در این مسابقات برای کسب عنوان قهرمانی استان و معرفی برترین‌های شطرنج هرمزگان تا جمعه یکم آبان با یکدیگر رقابت می‌کنند.