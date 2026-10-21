بر اساس آمار درگاه ملی مجوز‌های کشور از ابتدای سال جاری تا پایان مهر، بیش از یک میلیون و ۷۰۴ هزار درخواست صدور مجوز کسب‌وکار ثبت شده که از این تعداد، یک میلیون و ۳۱ هزار و ۸۴۱ مجوز صادر شده است؛ به این ترتیب، نرخ صدور مجوز در مقایسه با درخواست‌های ثبت‌شده به ۶۰.۵۲ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بررسی آمار عملکرد درگاه ملی مجوز‌های کشور در هفت ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که از مجموع یک میلیون و ۷۰۴ هزار و ۸۲۰ درخواست ثبت‌شده برای دریافت مجوز کسب‌وکار، یک میلیون و ۳۱ هزار و ۸۴۱ مجوز صادر شده است.

بر این اساس، میانگین نرخ صدور مجوز به درخواست‌های ثبت‌شده در این دوره ۶۰.۵۲ درصد بوده است.

بررسی عملکرد مراجع مختلف صادرکننده مجوز نشان می‌دهد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نرخ صدور ۹۵.۰۶ درصد در صدر قرار دارد. بخش قابل توجهی از این عملکرد به صدور مجوز‌های ثبت‌محور مشاغل خانگی مربوط می‌شود.

پس از آن، سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با نرخ صدور ۹۰.۶۳ درصد و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با نرخ ۷۵.۹۱ درصد، از جمله مراجع دارای بالاترین نسبت صدور مجوز به درخواست‌های ثبت‌شده بوده‌اند.

در میان دستگاه‌های پرتراکنش نیز وزارت جهاد کشاورزی با ثبت ۲۴۲ هزار و ۸۷۵ درخواست و صدور نزدیک به ۱۰۰ هزار مجوز، سهم قابل توجهی از فرایند‌های صدور مجوز در این دوره را به خود اختصاص داده است.

در مقابل، آمار‌های منتشرشده از عملکرد برخی مراجع حاکی از آن است که کانون وکلای دادگستری، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور در هفت ماه نخست سال، نرخ صدور مجوز صفر یا نزدیک به صفر داشته‌اند.

این آمار‌ها تصویری از وضعیت صدور مجوز‌های کسب‌وکار در درگاه ملی مجوز‌های کشور ارائه می‌کند و تفاوت عملکرد دستگاه‌های مختلف را در پاسخگویی به درخواست‌های ثبت‌شده نشان می‌دهد.