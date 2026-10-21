به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این مراسم، از جمعی از صاحبان واحد‌های نمونه تولیدی و خدماتی در حوزه رعایت استاندارد محصولات تجلیل شد.

مدیرکل دفتر نظارت بر ارزیابی انطباق سازمان ملی استاندارد ایران در این مراسم گفت: سازمان ملی استاندارد به دنبال کاهش هزینه‌ها، افزایش ایمنی و تقویت رقابت‌پذیری تولیدات ایرانی است.

شفیعی‌گل، با تأکید بر اهمیت بهره‌وری انرژی از تصویب ۴۴ طرح نیروگاه خورشیدی در کردستان در مجموع به مساحت ۱۸۷ هکتار، خبر داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان، نیز در این جلسه از کاهش زمان بررسی کالا‌ها در فرایند‌های استاندارد و برنامه‌ریزی برای تسریع در اعلام نتایج آزمایش‌ها در مرز باشماق خبر داد.

ازهاری با اشاره به ظرفیت‌های تجاری استان گفت: سال گذشته چهار میلیون و ۵۵۰ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار در حوزه صادرات، واردات و ترانزیت از مرز‌های استان مبادله شد.

ماموستا رستمی، نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری هم در این مراسم گفت: نظارت مستمر و مقابله با فساد و عرضه کالا‌های بی‌کیفیت، از ضرورت‌هایی است که می‌تواند از خسارت‌های جانی و مالی جلوگیری کند.

در ادامه سحری، مدیرکل استاندارد کردستان، با اشاره به برگزار حدود دو هزار و ۵۰۰ نفرساعت آموزش برای کارشناسان استاندارد و مدیران کنترل کیفیت گفت: کیفیت و ایمنی در حوزه نظارت‌ها اصل اساسی است.