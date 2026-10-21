

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در جلسه تعامل و هماهنگی عوامل اجرایی و مؤثر در میدان‌های تجمعات بیرجند، با قدردانی از حضور گسترده‌ی مردم در برگزاری تجمعات شبانه گفت: میدان‌ها نباید به قشر خاصی محدود شوند؛ بلکه باید زمینه حضور جوانان، دانشگاهیان، بانوان و همه گروه‌های اجتماعی با سلایق مختلف فراهم شود.

هاشمی تلاش‌های عوامل اجرایی، شهرداری، شورای شهر، مجموعه‌های فرهنگی و تبلیغی، بسیج و سپاه و کسبه همراه با برنامه‌های میدان داری را قابل تحسین دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند در کنار مردم باشند و برای تأمین امکانات و رفع نیاز‌های برنامه‌های میدان‌ها تلاش کنند.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی هم، با اشاره به اهمیت نقش رهبری در هدایت جامعه، بر ضرورت همدلی و همکاری میان مسئولان و فعالان مردمی تأکید کرد و گفت: هر فردی به اندازه توان و مسئولیت خود نقشی در برگزاری اجتماعات بر عهده دارد و وظیفه مجموعه‌های مسئول نیز تسهیل‌گری، هماهنگی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت مردم است.